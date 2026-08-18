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Рост производительности труда в Германии снизился в 7 раз за 30 лет

18 августа 2026 06:12
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Производительность труда в Германии за более чем 30 лет снизилась почти в семь раз – это один из худших показателей после объединения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост производительности труда в Германии снизился в 7 раз за 30 лет-2

Эксперты предупреждают: нынешних темпов роста недостаточно для поддержания уровня благосостояния, особенно на фоне сокращения населения. Чтобы компенсировать дефицит рабочей силы, темпы роста производительности должны увеличиться более чем в пять раз. Достичь этого возможно лишь при реализации реформ по пяти направлениям – цифровизации, ИИ, технологическим инновациям, инвестициям и снижению бюрократии.

# Германия

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