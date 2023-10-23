Россйским водителям разрешили устанавливать квадратные номера на авто

Росстандарт обновил ГОСТ 50577-2018, разрешив автомобилистам устанавливать квадратные номера на передней части автомобиля. Об этом пишет ТАСС.

Такие регистрационные знаки были внедрены в августе 2020 года и предназначаются для японских, а также американских и некоторых советских ретроавтомобилей.

Ранее квадратные номерные знаки (тип А1) могли быть установлены только сзади, а если установлены спереди, то полагался штраф в размере 500 российских рублей. Представитель Российской автомобильной ассоциации Петр Шляхин отметил, что установка квадратных номеров не влияет на безопасность дорожного движения. 20 октября ГИБДД разослала в региональные отделения РФ разъяснения по поводу новых изменений.