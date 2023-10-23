Прямой эфир

Россйским водителям разрешили устанавливать квадратные номера на авто

23 октября 2023 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Росстандарт обновил ГОСТ 50577-2018, разрешив автомобилистам устанавливать квадратные номера на передней части автомобиля. Об этом пишет ТАСС.

Такие регистрационные знаки были внедрены в августе 2020 года и предназначаются для японских, а также американских и некоторых советских ретроавтомобилей.

Ранее квадратные номерные знаки (тип А1) могли быть установлены только сзади, а если установлены спереди, то полагался штраф в размере 500 российских рублей. Представитель Российской автомобильной ассоциации Петр Шляхин отметил, что установка квадратных номеров не влияет на безопасность дорожного движения. 20 октября ГИБДД разослала в региональные отделения РФ разъяснения по поводу новых изменений.

# Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Более тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова за сутки
23 октября 2023 07:43

Более тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова за сутки

Израиль исключит из школьной программы упоминания об экоактивистке Тунберг
23 октября 2023 07:39

Израиль исключит из школьной программы упоминания об экоактивистке Тунберг

В ДНР сообщили о масштабных потерях ВС Украины за последние недели
23 октября 2023 07:17

В ДНР сообщили о масштабных потерях ВС Украины за последние недели