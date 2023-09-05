Российские военные впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО

В районе Запорожья на Ореховском направлении был подбит первый британский танк Challenger 2. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Это первый уничтоженный британский танк этой модели в зоне спецоперации. Ранее неоднократно поступали сведения об уничтожении немецких танков Leopard, но ни разу – Challenger 2. Именно такие машины находятся на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая по планам ВСУ была должна выйти к Крыму, однако оказывается разгромленной на самой первой оборонительной черте РФ в Запорожской области.