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24-летний британец попытался покорить небоскрёб в Сеуле

12 июня 2023 11:57
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Британский Человек-паук пытался покорить небоскреб в Сеуле. Мужчина взбирался на высоту без страховки, а в здании, вообще-то, 123 этажа. Оно занимает пятую строчку в списке мировых гигантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24-летний британец попытался покорить небоскрёб в Сеуле-1

Правда, добраться 24-летний житель Королевства успел только до 73-го этажа. Там спасатели заставили его перебраться внутрь здания. Сейчас полиция допрашивает лихача. Власти пока официальных комментариев не дают, тем временем местные СМИ установили личность смельчака. Оказывается, он уже был арестован за восхождение на небоскреб в Лондоне в 2019 году.

# Необычное # Фотофакт

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