В Запорожской области, в окрестностях Времевского выступа, не прекращаются ожесточенные бои. Об этом заявил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он заметил, что хоть господствующие высоты еще не взяты, противника следует остановить. В данный момент ведутся жесточайшие бои, применяется артиллерия, минометы и авиация. Бои продолжаются в серой зоне в окрестностях сел Нескучное и Макаровка, а также других участков передовой, в том числе Дорожнянка, Орехов и Лобковое. Российские военные с успехом отразили попытки противника проникнуть в тыл. ВСУ понесли немалые потери, что вынудило отойти на прежние рубежи.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал начало контратаки Вооруженных сил Украины. Он отметил, что благодаря храбрости российских военнослужащих и отличной организации кооперации войск, Киеву не под силу было достичь своих целей ни на одном из участков боевых действий. По информации Министерства обороны Российской Федерации, Украина в результате неудачных попыток наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях понесла большие потери, превышающие 360 военнослужащих.

Ранее Рогов сообщал об ожесточенных боях на Времевском выступе. Украинские войска не могут достичь успеха в прямых атаках и пытаются окружить российские войска на выступе, проводя атаки с флангов, добавил он.