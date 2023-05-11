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Рогов: провал украинских войск в контрнаступлении плохо закончится для Зеленского

11 мая 2023 08:44
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Руководитель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление украинских войск в этом регионе будет иметь неблагоприятный исход для Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

По мнению Рогова, провал контрудара украинских войск будет серьезным поражением для Зеленского, так как Запад взвалит на него вину и вычеркнет из политической игры.

Ранее бывший британский разведчик Аластер Крук отметил, что ВСУ уступают российской армии по количеству снарядов, артиллерии. У РФ остается огромный потенциал для наращивания производства вооружений, а также российская армия превосходит украинскую по численности. Все это говорит о том, что Киев плохо подготовлен к контрнаступательной операции.

# Международная политика # Владимир Рогов # Денис Шмыгаль # Владимир Зеленский

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