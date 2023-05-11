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Наводнения в Конго: сотни домов разрушены, 5000 человек пропали без вести

11 мая 2023 08:27
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Новости Конго. Число жертв наводнений в Конго увеличилось до 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 5 000 считаются пропавшими без вести. Неделю стихия держит в страхе местное население.  

Наводнения в Конго: сотни домов разрушены, 5000 человек пропали без вести-1

Сотни домов и построек разрушены в результате схода оползня. Потоки воды смыли целые районы. Поиски пострадавших продолжаются, однако из-за нехватки машин и оборудования проходят крайне медленно.  

Наводнения в Конго: сотни домов разрушены, 5000 человек пропали без вести-4

Напомним, Конго находится в зоне тропического климата, в сезон дождей там часто происходят стихийные бедствия.  

# Наводнение # Фотофакт

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