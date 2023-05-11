Наводнения в Конго: сотни домов разрушены, 5000 человек пропали без вести

Новости Конго. Число жертв наводнений в Конго увеличилось до 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 5 000 считаются пропавшими без вести. Неделю стихия держит в страхе местное население.
Новости Конго. Число жертв наводнений в Конго увеличилось до 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 5 000 считаются пропавшими без вести. Неделю стихия держит в страхе местное население.
Сотни домов и построек разрушены в результате схода оползня. Потоки воды смыли целые районы. Поиски пострадавших продолжаются, однако из-за нехватки машин и оборудования проходят крайне медленно.
Напомним, Конго находится в зоне тропического климата, в сезон дождей там часто происходят стихийные бедствия.