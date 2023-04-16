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Венгрия временно ввела запрет на ввоз зерна из Украины

16 апреля 2023 13:46
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Следом за Польшей Венгрия ввела временный запрет на ввоз зерна из Украины. Днем ранее об этом объявила Варшава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия временно ввела запрет на ввоз зерна из Украины-1

Там также отказались от поставок с востока семян, фруктов, овощей, мяса и продуктов пчеловодства. В общем, в списке все то, что заполонило польский рынок и оставило местных сельхозпроизводителей без прибыли. Именно их недовольство, а точнее протесты, и повлияли на такое решение властей.

Венгрия временно ввела запрет на ввоз зерна из Украины-4

Что касается Венгрии, там тоже ранее представители аграрной отрасли вышли на протесты, обвинив правительство в помощи украинским фермерам за счет собственных граждан. А вот в Еврокомиссии проблем в этом не видят. В Брюсселе назвали решения Польши и Венгрии неприемлемыми.

# Международная политика # Фотофакт

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