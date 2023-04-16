Венгрия временно ввела запрет на ввоз зерна из Украины

Следом за Польшей Венгрия ввела временный запрет на ввоз зерна из Украины. Днем ранее об этом объявила Варшава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там также отказались от поставок с востока семян, фруктов, овощей, мяса и продуктов пчеловодства. В общем, в списке все то, что заполонило польский рынок и оставило местных сельхозпроизводителей без прибыли. Именно их недовольство, а точнее протесты, и повлияли на такое решение властей.