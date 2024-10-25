Reuters: в ЕС могут ужесточить санкции в случае победы Трампа

ЕС рассматривает вопрос об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации в том случае, если Дональд Трамп одержит победу на выборах в США. Об том пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Официальные лица обсуждают меры по обеспечению длительного действия этих санкций, включая ограничение экспорта и импорта.

Из-за Украины Запад ужесточил санкции против России, что привело к росту цен на энергоресурсы и продовольствие. Россия заявляет, что сможет противостоять санкциям, даже несмотря на их усиление. По словам президента Владимира Путина, целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.