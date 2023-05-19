Reuters: Байден раньше покинет ужин лидеров G7 из-за ситуации с госдолгом

Американский президент Джо Байден решил преждевременно покинуть ужин лидеров G7 в связи с трудностями по соглашению госдолга, пишет РИА Новости.

Министерство финансов США предостерегло конгресс о неспособности в полном объеме выполнять долговые обязательства Америки уже 1 июня, если не будет утверждено расширение лимитов займов до этого времени.

В этой связи вечером в пятницу, 19 мая, ожидается брифинг президента Байдена с республиканцами по вопросу потолка госдолга. В пресс-пуле Белого дома заявили, что первоначально американский президент должен был присутствовать на ужине лидеров G7 несколько часов, но теперь планирует покинуть его раньше.