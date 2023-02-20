В Бразилии из-за сильных ливней погибли 36 человек

Сильные ливни, обрушившиеся на бразильский штат Сан-Паулу, унесли жизни тридцати шести человек. Под завалами – десятки людей.

Природный катаклизм принес тропический циклон, сообщает ТАСС. Только за сутки в стране выпала месячная норма осадков, что стало рекордным показателем. Из-за сильных ливней начались наводнения и оползни: уничтожены дома, объекты инфраструктуры, на автомагистралях нарушено дорожное сообщение.

В результате последствий стихии в пяти муниципалитетах действует режим чрезвычайного положения. Во многих населенных пунктах нет электричества и нарушено водоснабжение. Последствия природной катастрофы ликвидируют более ста сотрудников спасательных служб, на помощь придет и армейская авиация.