Раз в год они чувствуют себя как короли. В Таиланде устроили праздник в честь Дня слона
Грандиозный праздник устроили в Таиланде в честь Дня слона. Там это национальный символ, а также источник гордости. Слоны и люди неразрывно связаны с древних времен. Гигантские животные помогали перемещать тяжести и путешествовать по непроходимым джунглям. И сейчас слонов используют в сельском хозяйстве. Так что, по сути, они в Таиланде – рабочий скот. Но раз в год они чувствуют себя как короли. В парке Нонг-Нуч День слона отмечают последние 13 лет.
Кампон Тансача, директор тропического парка Нонг-Нуч:
Этот день мы посвящаем слону – нашему национальному животному. Мы, тайцы, с давних пор используем слонов. Раньше слон был даже на нашем флаге и считается королевским животным.
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В празднике участвовали 60 слонов – юных, взрослых и пожилых. Для них подготовили восьмиметровый стол. На нем разложили три тонны тропических фруктов.
Кампон Тансача:
Мы содержим этих слонов: даем им пищу и кров. Мы стараемся делать это для них. Если их выпустить на волю, они не выживут. Людям это нужно просто принять, а некоторые иногда не понимают. Они считают, что мы должны всех выпустить на волю.
День слона тайское правительство учредило в 1998 году. В праздник по всей стране проходят красочные парады и даже религиозные обряды. Тайцы выражают свое почтение священным животным, а туристы просто наслаждаются экзотическим праздником.
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