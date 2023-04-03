Раз в год они чувствуют себя как короли. В Таиланде устроили праздник в честь Дня слона

Грандиозный праздник устроили в Таиланде в честь Дня слона. Там это национальный символ, а также источник гордости. Слоны и люди неразрывно связаны с древних времен. Гигантские животные помогали перемещать тяжести и путешествовать по непроходимым джунглям. И сейчас слонов используют в сельском хозяйстве. Так что, по сути, они в Таиланде – рабочий скот. Но раз в год они чувствуют себя как короли. В парке Нонг-Нуч День слона отмечают последние 13 лет.

Кампон Тансача, директор тропического парка Нонг-Нуч:

Этот день мы посвящаем слону – нашему национальному животному. Мы, тайцы, с давних пор используем слонов. Раньше слон был даже на нашем флаге и считается королевским животным.

В китайских зоопарках за выходные панды привлекают до 100 тыс. посетителей – подробности здесь.

В празднике участвовали 60 слонов – юных, взрослых и пожилых. Для них подготовили восьмиметровый стол. На нем разложили три тонны тропических фруктов.