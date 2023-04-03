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Британцев ожидает волна роста счетов за коммуналку

03 апреля 2023 13:41
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Новости Великобритании. Десятки миллионов британцев в апреле ожидает новая волна растущих счетов за коммунальные услуги и жилье. Об этом рассказали местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцев ожидает волна роста счетов за коммуналку-1

Теперь расходы на их оплату вырастут в среднем на 700 долларов в год. Это нанесет удар не только по малообеспеченным, но и семьям со средним и даже высоким доходом. Причем подорожает все самое необходимое. С апреля счета за воду вырастут на 7,5 %. На 70 долларов больше, чем месяцем ранее, британцы будут платить за электричество и газ. В среднем на 15 % станут дороже услуги сотовой связи и интернет.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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