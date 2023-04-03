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В китайских зоопарках за выходные панды привлекают до 100 тыс. посетителей

03 апреля 2023 14:03
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Когда сняты ковидные ограничения, куда пойти, куда податься? Китайцы выбирают маршрут не задумываясь: в гости к пандам. В зоопарке города Гуанчжоу южно-китайской провинции Гуандун настоящие любимцы Синьи и Яи.

В китайских зоопарках за выходные панды привлекают до 100 тыс. посетителей-1

До этого они работали на публику лишь в онлайн-формате. Теперь за их повадками туристы наблюдают вживую. Причем многие спешат попасть к вольеру заранее, до 11:30, чтобы найти красивый вид и успеть сфотографировать панд. Ведь после этого времени в режиме дня у мишек – крепкий сон следом за сытным завтраком.

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В китайских зоопарках за выходные панды привлекают до 100 тыс. посетителей-4

Они такие милые! Я очень рада их видеть, потому что, я думаю, что люди любят что-то пушистое, они такие успокаивающие.

В китайских зоопарках за выходные панды привлекают до 100 тыс. посетителей-7

Я хочу увидеть гигантских панд во всех зоопарках по всей стране.

Лишь за одни выходные в зоопарке Гуанчжоу принимают более 100 000 посетителей. Это беспрецедентный показатель за последние три года с момента начала пандемии.

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