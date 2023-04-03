В китайских зоопарках за выходные панды привлекают до 100 тыс. посетителей

Когда сняты ковидные ограничения, куда пойти, куда податься? Китайцы выбирают маршрут не задумываясь: в гости к пандам. В зоопарке города Гуанчжоу южно-китайской провинции Гуандун настоящие любимцы Синьи и Яи.

До этого они работали на публику лишь в онлайн-формате. Теперь за их повадками туристы наблюдают вживую. Причем многие спешат попасть к вольеру заранее, до 11:30, чтобы найти красивый вид и успеть сфотографировать панд. Ведь после этого времени в режиме дня у мишек – крепкий сон следом за сытным завтраком. Раз в год они чувствуют себя как короли. В Таиланде устроили праздник в честь Дня слона – подробности здесь.

Они такие милые! Я очень рада их видеть, потому что, я думаю, что люди любят что-то пушистое, они такие успокаивающие.