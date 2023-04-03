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Финляндия станет членом НАТО 4 апреля

03 апреля 2023 13:43
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Новости Финляндии. Финляндия станет официальным членом НАТО 4 апреля. Об этом сообщили в офисе президента страны. Завтра глава государства отправится в Брюссель, чтобы принять участие в специальной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия станет членом НАТО 4 апреля-1

Он сдаст на хранение документ о присоединении к альянсу. После этого в штаб-квартире НАТО будет поднят флаг республики. Эту информацию подтвердил и глава военного блока Йенс Столтенберг. Он также добавил, что это усилит безопасность страны, которая станет 31-м участником НАТО. Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае прошлого года.

Финляндия в НАТО. Что говорят в Кремле?

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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