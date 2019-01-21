Растёт число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике

Новости Мексики. В стране растёт количество погибших в результате взрыва на трубопроводе. В списке жертв уже 85 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 60 человек остаются в больницах.

Напомним, инцидент в штате Идальго произошёл 18 января из-за незаконной врезки в трубу. В момент ЧП у трубопровода находились несколько сотен местных жителей, в том числе дети.