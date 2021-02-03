Рабинович: мы инициируем импичмент Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной

О намерении начать процедуру импичмента с трибуны парламента заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Новости Украины. В Украине оппозиция инициирует импичмент Зеленскому. Такой шаг связан с его решением закрыть ряд телеканалов. Речь идет о NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Их программы теперь доступны только на YouTube, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Рабинович, народный депутат, сопредседатель партии «ОПЗЖ»: Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей, вы не заткнете нас убийствами, запретом телеканалов и террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и страной.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Санкции – трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности.

Союз журналистов Украины отреагировал на запрет вещания телеканалов, назвав это наступлением на свободу слова. Журналистское сообщество намерено немедленно проинформировать международные институты о таких действиях власти.