Пятибратов – об итогах саммита НАТО: это попытка Трампа что-то дать Украине, не дав ничего

Пока мы строим те самые мосты мира и понимания, на Западе готовят военную инфраструктуру. НАТО выделило 27 миллиардов евро на реанимацию топливных артерий времен холодной войны, которые проведут напрямую к нашим рубежам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО – итоги и результаты.

В дни саммита НАТО на улицах Анкары можно было встретить кого угодно. Вот, к примеру, бегущий в окружении охраны Макрон. Президент Франции прилетел накануне и решил не изменять своим привычкам. Наблюдатели шутили: Макрон или просто пытался убежать от проблем, или тренировал выносливость перед встречей с Трампом. А в итоге попался на другом. Хотел поцеловать руку первой леди Турции. Но французский поцелуй был отклонен. Не смогла сдержать эмоций и гостья с Севера. Премьер Исландии – буквально открыв рот – рассматривала почти султанские декорации дворца Эрдогана.

Но самое большое впечатление на всех произвел Дональд Трамп, который превратил саммит НАТО в шоу одного актера. Сначала с критикой обрушился на Испанию, которая отказалась увеличивать военные расходы. Дональд Трамп, президент США:

Испания – ужасный партнер по НАТО. Они не участвуют, они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Затем публично оговорился, перепутав Иран с Японией, демонстративно не замечал премьера Италии и сыпал гневными заявлениями в адрес альянса. Но уже к вечеру сменил гнев на милость и после финального ужина признавался в любви. Дональд Трамп:

В этом зале было колоссальное количество любви и единства. Взрослые люди подходили и говорили: «Сэр, мы любим вас». Разве это не мило?