Пятибратов – об итогах саммита НАТО: это попытка Трампа что-то дать Украине, не дав ничего
Пока мы строим те самые мосты мира и понимания, на Западе готовят военную инфраструктуру. НАТО выделило 27 миллиардов евро на реанимацию топливных артерий времен холодной войны, которые проведут напрямую к нашим рубежам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО – итоги и результаты.
В дни саммита НАТО на улицах Анкары можно было встретить кого угодно. Вот, к примеру, бегущий в окружении охраны Макрон. Президент Франции прилетел накануне и решил не изменять своим привычкам. Наблюдатели шутили: Макрон или просто пытался убежать от проблем, или тренировал выносливость перед встречей с Трампом. А в итоге попался на другом. Хотел поцеловать руку первой леди Турции. Но французский поцелуй был отклонен.
Не смогла сдержать эмоций и гостья с Севера. Премьер Исландии – буквально открыв рот – рассматривала почти султанские декорации дворца Эрдогана.
Но самое большое впечатление на всех произвел Дональд Трамп, который превратил саммит НАТО в шоу одного актера. Сначала с критикой обрушился на Испанию, которая отказалась увеличивать военные расходы.
Дональд Трамп, президент США:
Испания – ужасный партнер по НАТО. Они не участвуют, они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией.
Затем публично оговорился, перепутав Иран с Японией, демонстративно не замечал премьера Италии и сыпал гневными заявлениями в адрес альянса. Но уже к вечеру сменил гнев на милость и после финального ужина признавался в любви.
Дональд Трамп:
В этом зале было колоссальное количество любви и единства. Взрослые люди подходили и говорили: «Сэр, мы любим вас». Разве это не мило?
И все же шоу Трампа завершилось подписанием конкретных и очень дорогих документов. Главный итог – перевод военной машины Запада на повышенные обороты. Для Киева утвердили пакет финансовой помощи в 70 миллиардов евро на этот год. Еще столько же Украина получит в 2027-м. Весьма долгожданный подарок преподнес и Белый дом. США одобрили передачу Украине лицензий и технологий для производства ракет и ЗРК «Пэтриот». Но получить лицензию – это одно. А совсем другое – приступить к делу.
Иван Пятибратов, доцент Финансового университета при Правительстве России:
Возвести только все эти необходимые мощности для того, чтобы начать это производство, это годы для страны, которая не находится в состоянии конфликта. Германия есть, как пример, то же самое. Производство ракет разрешили запускать, но в итоге у них затягивается из-за нехватки оборудования, из-за экономических проблем и прочего. Украина находится в еще более тяжелой ситуации. Ну и по этой причине я бы сказал, что это такая, в большей степени, попытка Дональда Трампа что-то дать Украине, не дав на самом деле ничего.