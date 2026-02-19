Путин: вор должен сидеть в тюрьме, а не мелкий правонарушитель

Российский лидер Владимир Путин призвал судей более тщательно оценивать правомерность арестов, особенно в делах, касающихся экономической и предпринимательской деятельности. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что заключение под стражу за мелкие правонарушения не всегда оправдано.

Президент России вспомнил известную фразу из фильма о том, что «вор должен сидеть в тюрьме», но при этом добавил, что в этом вопросе есть свои нюансы. По его мнению, ключевым принципом должна быть не строгость, а неизбежность наказания.

Определение его меры он оставил на усмотрение судей.

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