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Литва выплатит Польше компенсацию за снос зданий под военный полигон

19 февраля 2026 13:40
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В Литве продолжает набирать обороты скандал вокруг военного полигона недалеко от белорусской границы. Варшава заявила, что строительство этого объекта доставит неудобства польской стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс предложил решить вопрос финансово и заплатить за это Польше. При этом простым литовцам, чьи земли конфисковывают под строительство полигона, полагаются незначительные суммы.

Речь идет о совместных планах Литвы и Польши создать большой тренировочный центр НАТО в Сувалкском коридоре. На его строительство уже выделили 100 миллионов евро. Жители против таких трат и еженедельно выходят на акции протестов. Почему полигон решили строить в уникальном месте с пятью природными заказниками – власти объяснить не могут.

# Международная политика

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