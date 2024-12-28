Путин в разговоре с Алиевым принес извинения за инцидент с самолетом AZAL

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым крушение самолета авиакомпании AZAL под Актау. Об этом пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым крушение самолета авиакомпании AZAL под Актау. Об этом пишет ТАСС.
Фото: kremlin.ru
Лайнер пытался совершить посадку в Грозном, когда был налет украинских БПЛА и работы сил ПВО России. Путин принес извинения и выразил соболезнования семьям погибших. Разговор состоялся по инициативе России.