Прямой эфир

Путин в разговоре с Алиевым принес извинения за инцидент с самолетом AZAL

28 декабря 2024 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым крушение самолета авиакомпании AZAL под Актау.  Об этом пишет ТАСС.

Путин в разговоре с Алиевым принес извинения за инцидент с самолетом AZAL-1

Фото: kremlin.ru

Лайнер пытался совершить посадку в Грозном, когда был налет украинских БПЛА и работы сил ПВО России. Путин принес извинения и выразил соболезнования семьям погибших. Разговор состоялся по инициативе России.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В зоне СВО погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев
28 декабря 2024 14:32

В зоне СВО погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев

Лесной пожар в Австралии подобрался к жилым домам
28 декабря 2024 13:36

Лесной пожар в Австралии подобрался к жилым домам

ЦАХАЛ совершил налёт на больницу в секторе Газа
28 декабря 2024 13:35

ЦАХАЛ совершил налёт на больницу в секторе Газа