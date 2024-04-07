Путин присвоил звание Героя Труда РФ Валентине Матвиенко

Российский лидер Владимир Путин за высокие трудовые заслуги присвоил звание Героя Труда главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Об этом пишет РИА ТАСС.

Родившаяся 7 апреля 1949 года Матвиенко за плечами которой большой послужной список: работа в комсомоле и партии, служба на дипломатической службе.

Она была также губернатором Санкт-Петербурга и первым женщиной-спикером верхней палаты российского парламента. Матвиенко – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и лауреат ордена Андрея Первозванного.