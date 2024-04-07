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Путин присвоил звание Героя Труда РФ Валентине Матвиенко

07 апреля 2024 13:12
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Российский лидер Владимир Путин за высокие трудовые заслуги присвоил звание Героя Труда главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Об этом пишет РИА ТАСС.

Родившаяся 7 апреля 1949 года Матвиенко за плечами которой большой послужной список: работа в комсомоле и партии, служба на дипломатической службе.

Она была также губернатором Санкт-Петербурга и первым женщиной-спикером верхней палаты российского парламента. Матвиенко – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и лауреат ордена Андрея Первозванного.

# Международная политика # Владимир Путин # Валентина Матвиенко

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