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Зеленский признал, что у Украины нет оружия для срыва российского наступления

07 апреля 2024 12:50
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Украинский лидер Владимир Зеленский высказал беспокойство по причине отсутствия оружия для противостояния наступательным действиям российских Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украине недостаточно специальных видов оружия дальнего радиуса действия, которое могло бы срывать атаки противника. В то же время, президент России Владимир Путин утверждает, что истина на линии фронта полностью относится к российским Вооруженным силам.

Ранее Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о формировании «девятой по счету коалиции для нанесения глубоких авиаударов», предусматривающей поставку ракет Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил возможность поставки Киеву дальнобойного оружия.

Россия полагает, что поставка вооружений в Украину втягивает в конфликт страну НАТО и является «игрой с огнем».

# Международная политика # Владимир Зеленский

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