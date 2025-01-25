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Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста РФ

25 января 2025 14:19
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Российский лидер Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста РФ-1

Фото: скриншот видео Telegram-канала Маргарита Симоньян 

Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации. 

Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров РФ, известен по фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной». Его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, ранее сообщила, что Кеосаян перенес клиническую смерть и находится в коме.

# Звезды # Владимир Путин

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