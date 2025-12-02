ЕЦБ не поддержал финансирование Киева за счет активов РФ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не поддержал план Еврокомиссии по выплате 140 млрд евро Украине за счет средств замороженных российских активов, сочтя его нарушающим мандат и по сути приравненным к прямому финансированию правительств. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобный режим, по мнению банка, грозит инфляцией и подрывает доверие.

Ранее Бельгия блокировала инициативу по экспроприации российских средств, опасаясь ответных шагов Москвы и требуя гарантий разделения рисков между странами ЕС. Вопрос был отложен до декабрьского саммита, в то время как Еврокомиссия занимается подготовкой других вариантов для финансирования Украины на 2026-2027 годы.

Москва предупреждает, что любые попытки конфискации российских активов вызовут жесткий ответ.

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