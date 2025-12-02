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ЕЦБ не поддержал финансирование Киева за счет активов РФ

02 декабря 2025 13:04
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ЕЦБ не поддержал финансирование Киева за счет активов РФ-0

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не поддержал план Еврокомиссии по выплате 140 млрд евро Украине за счет средств замороженных российских активов, сочтя его нарушающим мандат и по сути приравненным к прямому финансированию правительств. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобный режим, по мнению банка, грозит инфляцией и подрывает доверие.

Ранее Бельгия блокировала инициативу по экспроприации российских средств, опасаясь ответных шагов Москвы и требуя гарантий разделения рисков между странами ЕС. Вопрос был отложен до декабрьского саммита, в то время как Еврокомиссия занимается подготовкой других вариантов для финансирования Украины на 2026-2027 годы.

Москва предупреждает, что любые попытки конфискации российских активов вызовут жесткий ответ.

Фото: pixabay

# Международная политика

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