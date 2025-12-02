Генерал НАТО: окончания конфликта в Украине пока не предвидится

В ближайшее время окончания конфликта в Украине не предвидится. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи украине Майка Келлера.

В то же время, Белый дом предложил проект урегулирования, который предполагает признание Донбасса и Крыма за Россией, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинской армии и запрет на размещение иностранных войск и оружия.

Путин заметил, что план США может лечь в основу будущих договоренностей, но требует детальной проработки.

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