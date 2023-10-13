Путин: было дико смотреть на рукоплескание бывшему нацисту в парламенте Канады

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал свое негодование по случаю ситуации в парламенте Канады, где бывший нацист сорвал аплодисменты. Об этом пишет РИА Новости.

«Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту», – сказал Путин.

Он отметил отвратительность произошедшего и выразил надежду, что в странах СНГ подобного не произойдет. Путин отметил важность знания отечественной истории и высказал опасения по вопросу возможного возобновления нацизма в мировом масштабе. Он заметил, что в Европе и США многие не осведомлены об этом инциденте.

Во время посещения украинским лидером Владимиром Зеленским Канады в парламент страны был приглашен Ярослав Гунка, в прошлом боец дивизии СС «Галичина», где последнего встретили бурными аплодисментами. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес свои извинения за этот случай, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.