В Израиль приехал глава Пентагона Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль. Об этом пишет РИА Новости. Он приехал, чтобы оказать поддержку стране после массированной ракетной атаки ХАМАС из сектора Газа. В ответ данное нападение Израиль начал в Газе операцию «Железные мечи» против ХАМАС.

С обеих сторон есть большое количество пострадавших среди гражданского населения, в том числе россиян. Российская сторона призывает к остановке боевых действий и выступает за «двугосударственную» формулу, утвержденную Советом Безопасности ООН. Противостояние между Палестиной и Израилем длится уже не одно десятилетие и служит источником напряженности в регионе.