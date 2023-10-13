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В Израиль приехал глава Пентагона Ллойд Остин

13 октября 2023 10:01
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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль. Об этом пишет РИА Новости. Он приехал, чтобы оказать поддержку стране после массированной ракетной атаки ХАМАС из сектора Газа. В ответ данное нападение Израиль начал в Газе операцию «Железные мечи» против ХАМАС. 

С обеих сторон есть большое количество пострадавших среди гражданского населения, в том числе россиян. Российская сторона призывает к остановке боевых действий и выступает за «двугосударственную» формулу, утвержденную Советом Безопасности ООН. Противостояние между Палестиной и Израилем длится уже не одно десятилетие и служит источником напряженности в регионе.

# Международная политика # Ллойд Остин

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