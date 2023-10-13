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Захарова: США не хотят отправлять войска в Израиль, потому что разгребать будут остальные

13 октября 2023 09:32
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в свете обострения палестино-израильского противостояния США не собираются отправлять своих военнослужащих в Израиль. Об этом пишет РИА Новости. При этом она отметила, что последствия придется устранять всему остальному миру.

«Разгребать будут все остальные», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также Захарова напомнила о том, как финансовый кризис 2008 года, связанный с крахом рынка американской недвижимости, повлиял на состояние мировой экономики. Ранее 7 октября Израиль был подвергнут крупномасштабному ракетному удару из сектора Газа, после которого началась операция «Железные мечи» против ХАМАС.

# Международная политика # Мария Захарова

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