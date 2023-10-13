В Украине завели уголовное дело против Алексея Арестовича

Депутат украинского парламента Украины Инна Совсун сообщила, что против бывшего советника офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича заведено уголовное дело за агитацию, пропагандирующую насилие и жестокость. Об этом пишет РИА Новости.

«Я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», – сообщила Совсун в своем Telegram-канале.

В случае признания Арестовича виновным ему будет грозить до трех лет тюремного заключения. Ранее Совсун говорила, что якобы на семинаре Арестович обозвал женщин «существами», которых хочется «душить».