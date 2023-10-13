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В Украине завели уголовное дело против Алексея Арестовича

13 октября 2023 09:47
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Депутат украинского парламента Украины Инна Совсун сообщила, что против бывшего советника офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича заведено уголовное дело за агитацию, пропагандирующую насилие и жестокость. Об этом пишет РИА Новости.

«Я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», – сообщила Совсун в своем Telegram-канале.

В случае признания Арестовича виновным ему будет грозить до трех лет тюремного заключения. Ранее Совсун говорила, что якобы на семинаре Арестович обозвал женщин «существами», которых хочется «душить».

# Международная политика # Алексей Арестович

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