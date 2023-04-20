Новости Германии. Протесты экоактивистов в Берлине закончились столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз не только с полицией, но и с водителями.
Новости Германии. Протесты экоактивистов в Берлине закончились столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз не только с полицией, но и с водителями.
Протестующие заблокировали дорогу у Бранденбургских ворот в попытке привлечь внимание властей к проблеме изменения климата. Правда, водители, видимо, переживания активистов не разделяют. Демонстрантов быстро убрали с автомагистрали. Движение транспорта восстановили.