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Протесты экоактивистов в Берлине закончились столкновениями

20 апреля 2023 20:59
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Новости Германии. Протесты экоактивистов в Берлине закончились столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз не только с полицией, но и с водителями.

Протесты экоактивистов в Берлине закончились столкновениями-1

Протестующие заблокировали дорогу у Бранденбургских ворот в попытке привлечь внимание властей к проблеме изменения климата. Правда, водители, видимо, переживания активистов не разделяют. Демонстрантов быстро убрали с автомагистрали. Движение транспорта восстановили.

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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