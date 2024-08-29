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Проливные дожди в Италии вызвали сходы оползней – два человека пропали без вести

29 августа 2024 08:14
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Два человека пропали без вести на юге Италии в результате селей и схода оползней, их вызвали проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди в Италии вызвали сходы оползней – два человека пропали без вести-2

Осадки не прекращаются в северных и центральных регионах страны уже двое суток, в ряде южных районов ливни вызвали паводки. Экстренные службы развернули масштабную поисковую операцию. Спасатели вместе с добровольцами продолжают искать выживших. Власти начали эвакуацию населения из наиболее пострадавших районов.

# Погода

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