Проливные дожди в Италии вызвали сходы оползней – два человека пропали без вести

Два человека пропали без вести на юге Италии в результате селей и схода оползней, их вызвали проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два человека пропали без вести на юге Италии в результате селей и схода оползней, их вызвали проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осадки не прекращаются в северных и центральных регионах страны уже двое суток, в ряде южных районов ливни вызвали паводки. Экстренные службы развернули масштабную поисковую операцию. Спасатели вместе с добровольцами продолжают искать выживших. Власти начали эвакуацию населения из наиболее пострадавших районов.