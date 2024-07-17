Природные пожары бушуют в Калифорнии – выжжено 13 тыс. гектаров леса

Природные пожары в Калифорнии: сгорело уже больше 13 тысяч гектаров леса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды пламя удалось локализовать лишь на 10 %. Эвакуированы более тысячи человек. Из-за густого едкого дыма и плохой видимости в штате закрыты автомобильные трассы. По оценкам специалистов, пожары в регионе усилятся. Всего с начала года там зарегистрировали около 3,5 тысячи возгораний в экосистемах.