В крупном ДТП в Канаде погибли 15 человек

Новости Канады. 15 человек погибли в крупном ДТП в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там грузовик на полном ходу врезался в заполненный людьми микроавтобус.

После удара он вылетел с дороги и загорелся. По сообщению властей, все погибшие и пострадавшие – пожилые люди.

Всего в момент аварии в салоне находилось 25 человек, 10 из них доставлены в больницы. Как заявили в полиции, эта авария является одной из самых смертоносных в новейшей истории Канады.