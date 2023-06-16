В крупном ДТП в Канаде погибли 15 человек

Новости Канады. 15 человек погибли в крупном ДТП в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там грузовик на полном ходу врезался в заполненный людьми микроавтобус.
Новости Канады. 15 человек погибли в крупном ДТП в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там грузовик на полном ходу врезался в заполненный людьми микроавтобус.
После удара он вылетел с дороги и загорелся. По сообщению властей, все погибшие и пострадавшие – пожилые люди.
Всего в момент аварии в салоне находилось 25 человек, 10 из них доставлены в больницы.
Как заявили в полиции, эта авария является одной из самых смертоносных в новейшей истории Канады.
Для расследования ее причин на место происшествия направлены лучшие эксперты и следователи.