Совет ЕС утвердил выделение Украине 4,2 млрд евро помощи

Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в размере 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи. Об этом пишет РИА Новости.

В конце июля послы ЕС согласовали этот транш. Сегодня Совет завершил письменную процедуру и одобрил первый платеж.

Лидеры ЕС на саммите 1 февраля в Брюсселе решили создать фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года с жесткими условиями.

В марте Украина утвердила план для получения этой помощи, а в мае Совет ЕС окончательно утвердил план реформ страны, открыв доступ к финпомощи.