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Совет ЕС утвердил выделение Украине 4,2 млрд евро помощи

06 августа 2024 13:16
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Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в размере 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи. Об этом пишет РИА Новости.

В конце июля послы ЕС согласовали этот транш. Сегодня Совет завершил письменную процедуру и одобрил первый платеж.

Лидеры ЕС на саммите 1 февраля в Брюсселе решили создать фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года с жесткими условиями.

В марте Украина утвердила план для получения этой помощи, а в мае Совет ЕС окончательно утвердил план реформ страны, открыв доступ к финпомощи.

# Международная политика

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