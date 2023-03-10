Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным, но при условии

Президент Финляндии Ниинисте сообщил, что готов говорить с президентом России Путиным, если только от такого контакта будет польза, приводит его слова РИА Новости.

Готов, если будет польза, сказал финский лидер, отметив, что пока «не видит ничего такого». Ниинисте добавил, что до начала СВО достаточно часто общался с Путиным, но последний их разговор состоялся в мае 2022 года.

Дал ответ президент Финляндии и на вопрос представителей СМИ, что посоветовал бы главе Белого дома по части диалога с российским лидером. Байдену мои советы не нужны, сказал Ниинисте.