Прямой эфир

Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным, но при условии

10 марта 2023 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Финляндии Ниинисте сообщил, что готов говорить с президентом России Путиным, если только от такого контакта будет польза, приводит его слова РИА Новости. 

Готов, если будет польза, сказал финский лидер, отметив, что пока «не видит ничего такого». Ниинисте добавил, что до начала СВО достаточно часто общался с Путиным, но последний их разговор состоялся в мае 2022 года. 

Дал ответ президент Финляндии и на вопрос представителей СМИ, что посоветовал бы главе Белого дома по части диалога с российским лидером. Байдену мои советы не нужны, сказал Ниинисте. 

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО

# Международная политика # Саули Ниинисте # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше могут закончиться помидоры
10 марта 2023 09:27

В Польше могут закончиться помидоры

Из-за циклона в Перу закрыты школы и затоплены автомагистрали
10 марта 2023 09:26

Из-за циклона в Перу закрыты школы и затоплены автомагистрали

Стрельбу в центре Тель-Авива в Израиле классифицировали как теракт
10 марта 2023 09:25

Стрельбу в центре Тель-Авива в Израиле классифицировали как теракт