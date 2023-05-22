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Президент Бразилии: Зеленский не явился на встречу во время саммита G7

22 мая 2023 07:56
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную с ним встречу во время саммита G7 в Хиросиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Ранее газета Financial Times писала, что президент Франции Эммануэль Макрон старался склонить Лулу да Силву к необходимости встретиться с Зеленским на саммите.

Лидер Бразилии отметил, что была предусмотрена двусторонняя встреча с Украиной, но Зеленский не пришел. Он добавил, что хотел бы встретиться с украинским президентом, но осознает, что тот взрослый человек и принимает решения самостоятельно.

Ранее президент Бразилии высказывался, что США и Европа должны активнее дискутировать о разрешении конфликта в Украине, нежели поддерживать его развитие. Лула также предложил сформировать для обсуждения ситуации в Украине новый формат, подобный G20.

# Международная политика # Лула да Силва # Владимир Зеленский # Эммануэль Макрон

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