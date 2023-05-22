Боевик «Азова» признался в убийстве семьи с ребёнком в Мариуполе

Боевик полка «Азов» Александр Сыкылында рассказал силовым структурам РФ, при каких обстоятельствах его отделение расстреляло автомобиль мирных жителей в Мариуполе. В результате была убита семья с ребенком, пишет РИА Новости.

По словам боевика, в марте 2022 года его отделение занимало позицию в Мариуполе. Когда в 300 метрах от места дислокации боевиков была замечена гражданская машина, по ней открыли огонь. Рядом находилась автозаправочная станция. Сыкылында отметил, что приказ начать стрельбу отдал командир, несмотря на присутствующую надпись на автомобиле «Дети».

В машине находились мужчина, женщина и десятилетний ребенок. Они погибли. Боевик рассказал, что командир отдал приказ забрать из машины ценные вещи (нашли около тысячи долларов и золотые украшения), а тела жертв отнести в близлежащее здание и там оставить.