Боец ЧВК «Вагнер»: Артёмовск почти освобождён, осталось 742 метра

Артемовск почти полностью находится под контролем российских военных. До полного освобождения остается 742 метра. Такое расстояние российским военным нужно преодолеть до въезда в город, сообщил боец ЧВК «Вагнер», приводит его слова РИА Новости.

Сообщается, что российская сторона вплотную приблизилась к последнему укрепленному району украинских бойцов в городе. Войска ВСУ пытаются отстоять позиции и ведут массированный артиллерийский обстрел. Ранее российское оборонное ведомство информировало, что освобождать Артемовск штурмовым отрядам помогают подразделения ВДВ.