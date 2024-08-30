Правительство Польши планирует увеличить расходы на военные нужды почти до 5% ВВП

Если эти планы осуществятся, страна станет лидером по оборонным расходам не только среди стран НАТО, но и всего ЕС. В настоящее время только пять участников Североатлантического альянса тратят на оборону более 3 % ВВП. Это сама Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. Главная проблема на пути амбициозных планов Варшавы – дефицит госбюджета, который в 2025 году может составить 200 миллиардов злотых. Но, судя по всему, власти намерены любой ценой добиться своих милитаристских целей, даже в ущерб населению. Экономить решили на поляках, которым хотят урезать социальные выплаты. В частности, предложено отменить субсидии на оплату счетов за электроэнергию и налоговые льготы.