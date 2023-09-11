Барби-мания в Дубае. Вот какие стилизованные мероприятия проводят в ОАЭ

Новости ОАЭ. Барби-мания пришла в Дубай. Для поклонников знаменитой куклы устроили дискотеку на роликовых коньках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. Барби-мания пришла в Дубай. Для поклонников знаменитой куклы устроили дискотеку на роликовых коньках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушки и юноши танцуют под саундтреки из нового фильма. На празднике как местные жители, тук и гости из-за рубежа. Помимо дискотеки, здесь пройдут концерты, а также специальная вечеринка в стиле Барби.
Мухаммад Амджад Ганем, тренер:
Это огромный каток, и он знаменитый. Многие охотно приходят сюда и катаются на роликовых коньках. Людям нравится наша атмосфера.
Полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс. Впервые она появилась в США в 1959 году. А сегодня она есть даже в Парижском музее восковых фигур. Это уникальный пример в истории, поскольку раньше подобные скульптуры посвящали только людям.