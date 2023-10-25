Поляки вынуждены работать сверхурочно и даже по выходным и праздникам – опрос

Сотрудники польских компаний жалуются, что им часто приходится работать сверхурочно, независимо от пола и профессии. Об этом говорят исследования, проведенные одним из национальных кадровых агентств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

85 % опрошенных рассказали, что задерживаются на несколько часов после окончания рабочего дня. Почти половина респондентов признались, что часто вынуждены работать даже в выходные и праздники. Хотя все больше компаний хвастаются тем, что заботятся о благополучии своих сотрудников, в том числе о балансе между работой и личной жизнью.