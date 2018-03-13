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Польский премьер намерен урезать зарплаты депутатам на 50-60% и сократить штат

13 марта 2018 12:18
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Новости Польши. Польский премьер отправил в отставку 17 заместителей министров и анонсировал дальнейшие кадровые изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский премьер намерен урезать зарплаты депутатам на 50-60% и сократить штат-1

В данный момент, должности министров, замминистров, госсекретарей и их заместителей занимают 126 человек. За несколько месяцев этот штат планируется сократить на 20%. А зарплаты депутатам парламента будут урезаны на 50-60%.

Польский премьер намерен урезать зарплаты депутатам на 50-60% и сократить штат-4

Польский премьер намерен урезать зарплаты депутатам на 50-60% и сократить штат-6

Также глава правительства упразднил награды и премии для представителей кабмина. Данные меры призваны улучшить работу правительства, заявил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.

# Фотофакт # Сокращения

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