Польский премьер намерен урезать зарплаты депутатам на 50-60% и сократить штат

Новости Польши. Польский премьер отправил в отставку 17 заместителей министров и анонсировал дальнейшие кадровые изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В данный момент, должности министров, замминистров, госсекретарей и их заместителей занимают 126 человек. За несколько месяцев этот штат планируется сократить на 20%. А зарплаты депутатам парламента будут урезаны на 50-60%.