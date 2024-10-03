Разлад в отношениях между Киевом и Варшавой уже переходит на правительственный уровень. Министр обороны Польши обвинил Украину в отсутствии благодарности в ответ на получение военной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два года польское правительство потратило на нужды Киева около 26 миллиардов долларов, включая гуманитарную помощь и поставки вооружения. Несмотря на это, украинские власти продолжают требовать транши, а также настаивают на депортации военнообязанных украинцев для отправки их в ВСУ.