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Польский министр назвал Украину неблагодарным получателем помощи

03 октября 2024 07:43
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Разлад в отношениях между Киевом и Варшавой уже переходит на правительственный уровень. Министр обороны Польши обвинил Украину в отсутствии благодарности в ответ на получение военной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский министр назвал Украину неблагодарным получателем помощи-2

За два года польское правительство потратило на нужды Киева около 26 миллиардов долларов, включая гуманитарную помощь и поставки вооружения. Несмотря на это, украинские власти продолжают требовать транши, а также настаивают на депортации военнообязанных украинцев для отправки их в ВСУ.

# Международная политика

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