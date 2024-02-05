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Польские фермеры планируют заблокировать КПП на границе с Украиной

05 февраля 2024 07:54
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Продовольственная тема вызывает все больше споров в Европе. В Польше заместитель министра сельского хозяйства лично контролирует транзит украинских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры планируют заблокировать КПП на границе с Украиной-1

Об этом он сообщил в своих соцсетях. На границе в Дорохуске чиновник проверяет, какие именно товары ввозятся в страну через этот пункт пропуска. Есть и первые выводы: многие продукты едут в соседние страны лишь на время. После чего снова возвращаются в Польшу.

Повышенное внимание к теме обусловлено в том числе протестами фермеров по всей Европе. Выступления, которые нередко перерастали в беспорядки, продолжаются несколько недель. С 9 февраля демонстрации аграриев начнутся в самой Польше. Представители агросектора анонсировали месячную стачку. Они планируют заблокировать КПП на границе с Украиной.

# Международная политика # Новости Польши

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