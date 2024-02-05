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США хотят выделить $8 млн на контроль за помощью Украине

05 февраля 2024 07:27
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Сенаторы США предложили выделить дополнительно $8 млн на мониторинг за расходованием помощи, предоставляемой Украине. Об этом пишет ТАСС.

Это предложения включено в законопроект о дополнительном финансировании поддержки Украины и Израиля, а также об укреплении пограничного режима на южной границе США. Общий объем ассигнований составляет более $118 млрд, из них $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Украины, $14,1 млрд – на помощь Израилю, а $20,23 млрд – на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

При этом в январе было отмечено, что Пентагону не удалось полностью проконтролировать расход оборонных поставок в Украину. 

# Международная политика

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