США хотят выделить $8 млн на контроль за помощью Украине

Сенаторы США предложили выделить дополнительно $8 млн на мониторинг за расходованием помощи, предоставляемой Украине. Об этом пишет ТАСС.

Это предложения включено в законопроект о дополнительном финансировании поддержки Украины и Израиля, а также об укреплении пограничного режима на южной границе США. Общий объем ассигнований составляет более $118 млрд, из них $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Украины, $14,1 млрд – на помощь Израилю, а $20,23 млрд – на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

При этом в январе было отмечено, что Пентагону не удалось полностью проконтролировать расход оборонных поставок в Украину.