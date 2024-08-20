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Польша увеличивает закупку вооружения для армии

20 августа 2024 12:11
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Польша продолжает вооружаться. Как сообщили в Министерстве национальной обороны, Варшава заключила контракт с Вашингтоном на покупку почти 100 новых ударных вертолетов. На эту сделку из бюджета выделят почти 10,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша увеличивает закупку вооружения для армии-2

Но польские власти сумма не останавливает. Первые вертолеты прибудут в страну в 2028-м, однако, чтобы до этого времени не оставлять Войско польское безоружным, Пентагон уже в этом году предоставит около 20 винтокрылых машин в аренду. Стоит отметить, что это лишь один из многомиллиардных оружейных контрактов, заключенных Минобороны за последние годы.

Пугая поляков угрозой, якобы исходящей от нашей страны, власти беззастенчиво грабят их. Так, почти 65 миллиардов долларов из денег налогоплательщиков потратили на создание новой системы ПВО. Теперь, благодаря ей ракетно-зенитные комплексы разворачиваются вдоль границы с Беларусью. Еще более 6 миллиардов ушли на покупку нескольких сотен американских танков.

# НАТО

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