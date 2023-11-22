Польша увеличила численность армии на 6 тысяч за последний месяц

Прикрываясь мнимыми угрозами, Варшава продолжает милитаризацию. В Польше только за последний месяц – численность армии – увеличилась на 6 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр обороны страны.

Теперь, по его словам, вооруженные силы насчитывают 193 тысячи солдат и военнослужащих территориальной обороны. Ранее Варшава заявляла о намерении увеличить численность войск до 300 тысяч человек к 2035 году, причем это минимум и цифры могут быть пересмотрены в большую сторону. На вооружение должны поступить около полутора тысяч южнокорейских и американских танков. Будет сформировано шесть дивизий, из которых четыре – уже есть. Причем концентрируются они у наших рубежей.