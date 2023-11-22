Die Welt: у Зеленского нет уверенности в возможности победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сам бросает тень сомнения на то, что ВСУ могут одержать победу в конфликте против Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

В публикации газеты сказано, что Зеленский регулярно говорит о проигрыше в войне без помощи со стороны США. И международные наблюдатели стали задаваться вопросом, насколько Украина способна будет продолжать наступление в складывающихся условиях. Ведь некоторое время назад американским конгрессом был принят промежуточный бюджет, не включающий дополнительную поддержку для Украины. А также министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что не может быть достигнута ранее поставленная цель Евросоюза по поставке ВСУ миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года.

По мнению издания, усталость Запада от войны и упаднические настроения в Киева будут ближе подводить к идее о том, что Украине необходимо садиться за стол переговоров с Россией.