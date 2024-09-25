В зоне стихийного бедствия – 700 населенных пунктов и около 2,5 миллиона человек. Свыше 11 тысяч жилых домов стерто с лица земли. А еще сотни школ, детских садов и других социальных объектов. Повсеместно нарушено электроснабжение. Порядка 50 тысяч человек в списке пострадавших. Есть и погибшие. По некоторым данным, число жертв увеличилось до двух десятков. Вся эта неутешительная статистика – последствия наводнения на юго-западе Польши. Сильнейшего за последние 30 лет. Ущерб от удара стихии уже оценили почти в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но он мог быть и не таким существенным, считают местные СМИ. Журналисты критикуют власти за то, что те заблаговременно не выделяли средства на превентивные меры. В частности, на создание водохранилищ и насыпей. Официальная же Варшава далека от признания собственных ошибок и предпочитает искать виновных на стороне. В своих фантазиях польские власти зашли так далеко, что нашли даже русский след в недавних подтоплениях. Они обвинили Москву в развязывании «кампании по дезинформации» в связи с наводнением, главная цель которой – попытка подорвать доверие населения к структурам государственной безопасности Польши. Впрочем, обвинения, как и всегда, голословны. Польская сторона не привела никаких конкретных доказательств. О том, что на самом деле происходит в зоне стихийного бедствия – смотрите в сюжете.

Польские власти не в состоянии признать свою бездейственность. Не сыскав лучшего варианта, они обратились к отработанной методике – обвинить во всех своих бедах Россию. Теперь польские военные считают, что российский аппарат влияния использует в интернете метод отбора информации, чтобы вызвать эмоции тревоги и беспомощности у местных жителей.

Несмотря на то, что кадры с последствиями стихии заполнили весь интернет, польские военные на полном серьезе призывают остерегаться контента с изображениями страданий и разрушений. Метод, конечно, действенный, так как если закрыть глаза, то проблемы как бы и нет, а значит, и решать нечего. Ущерб от наводнения в польской республике предварительно оценили в 4 миллиарда злотых, что привело к введению чрезвычайного положения. Известно также о семерых погибших. Примечательно, что в пострадавших районах уже неделю нет электричества, равно как питьевой воды и топлива.